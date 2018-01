Kanton Zürich Ein 20-jähriger Arbeiter stürzt mehrere Meter in die Tiefe

Bei einem Arbeitsunfall im Gemeindegebiet von Winterthur hat sich ein 20-jähriger schwer am Kopf verletzt.

Bei einem Arbeitsunfall in einem Fabrikgebäude in Sennhof (Gemeindegebiet Winterthur) ist ein 20-jähriger Mann mehrere Meter in die Tiefe gestürzt und musste mit schweren Kopfverletzungen ins Spital gebracht werden. Zum Unfallhergang informiert die Kantonspolizei, dass ein Arbeitstrupp mit der Demontage von Lüftungskanälen beschäftigt war, als der Arbeiter auf den Boden eines benachbarten Raumes sprang und dort auf einer Spanplatte landete, die lediglich eine Aussparung abdeckte. Die Platte zerbrach demnach und der Arbeiter stürzte in die Tiefe.