Kanton Zürich Ehemann erschießt Frau im Spitalbett

Ein Ehemann erschießt seine 83-jährige Frau im Spitalbett. Anschließend richtet sich der mutmaßliche Täter selbst.

Eine im Spital liegende Rentnerin ist am frühen Mittwochmorgen in Affoltern am Albis vermutlich von ihrem Ehemann getötet worden. Der mutmaßliche Täter erschoss sich gleich nach der Tat. Wie die Kantonspolizei mitteilt, hörte das Pflegepersonal Schüsse aus dem Zimmer der 83-jährigen Patientin und fand dort die Frau als auch ihren gleichaltrigen Ehemann tot vor. Der genaue Sachverhalt und das Motiv,die zu dieser Tat führten, werden durch die Kantonspolizei Zürich, die Staatsanwaltschaft und das Forensische Institut untersucht. (eba)