Kanton Zürich Die Polizei nimmt vier mutmaßliche Räuber kurz nach der Tat fest

Kurz nach einem Überfall auf einen 39-Jährigen kontrolliert eine Polizeipatrouille vier junge Männer und stellt Teile des Diebesguts sicher. Die vier mutmaßlichen Räuber im Alter von 16 bis 18 Jahren wurden festgenommen.

In der Nacht auf Mittwoch ist ein 39-jähriger Mann bei der Europaallee in Zürich überfallen worden. Dabei wurden ihm das Portemonnaie und der Rucksack gestohlen. Laut Medienstelle der Stadtpolizei war der Mann um Mitternacht zu Fuß unterwegs, als ihn plötzlich vier Unbekannte zu Boden drückten und ihn beraubten. Eine Patrouille der Stadtpolizei kontrollierte kurz darauf in unmittelbarer Nähe vier Männer. Dabei konnte sie die Beute teilweise sicherstellen. Die vier mutmaßlichen Räuber im Alter von 16 bis 18 Jahren wurden festgenommen.