20.03.2018 16:22 Eva Baumgartner Kanton Zürich Die Polizei Zürich nimmt vier mutmaßliche Drogendealer fest

Bei einer Polizeikontrolle in Zürich gingen vier mutmaßliche Drogenhändler ins Netz. Sie hatten Marihuana und Bargeld dabei, in ihren Wohnungen fanden die Beamten Beides in größeren Mengen.