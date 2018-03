Kanton Zürich Die Feuerwehr entdeckt beim Löscheinsatz in Oberglatt einen Toten

Beim Löschen eines Wohnungsbrands in Oberglatt hat die Feuerwehr einen toten Mann entdeckt.

Bei einem Wohnungsbrand in Oberglatt, Bezirk Dielsdorf, wurde ein unbekannter Mann tot in der Wohnung gefunden. Laut Polizeiangaben sei der Brand in dem Mehrfamilienhaus am Samstag um die Mittagszeit von Bewohnern bemerkt und sofort gemeldet worden. Das Feuer, das im Dachgeschoss ausgebrochen war, konnte von der Feuerwehr relativ schnell gelöscht werden. In dem Zimmer, in dem vermutlich die Brandursache zu suchen ist, fanden die Einsatzkräfte die Leiche des Mannes, dessen Identität jedoch noch nicht festgestellt werden konnte.