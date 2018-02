Kanton Zürich Brand an zwei Autos führt zu Totalschaden

Brand an zwei Autos führt zu Totalschaden

Zwei Autos in Zürich sind in Flammen aufgegangen. Die Polizei hält Brandstiftung für möglich.

Wohl aufgrund von Brandstiftung gingen zwei Autos im Züricher Kreis 5 in Flammen auf. Laut Angaben der Stadtpolizei ging die Meldung über ein brennendes Auto auf dem Parkplatz eines Hauses in der Neugasse in der Nacht auf Mittwoch ein.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen ein Lieferwagen sowie ein Personenwagen in Brand. Bei beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Franken. Nach ersten Erkenntnissen der Brandermittler der Kantonspolizei kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.