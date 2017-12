Kanton Zürich Bewaffneter überfällt Coop-Filiale in Zürich Oerlikon

Bewaffneter überfällt Coop-Filiale in Zürich Oerlikon

Laut Polizei hat ein Mann gegen 20 Uhr ein Lebensmittelgeschäft in Zürich Oerlikon betreten, das Personal mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe der Tageseinnahmen aus dem Tresor erzwungen.

Kurz nach Ladenschluss wurde die Coop-Filiale in Zürich Oerlikon am Samstagabend von einem unbekannten Mann überfallen. Laut Polizei betrat der Mann gegen 20 Uhr das Lebensmittelgeschäft, bedrohte das Personal mit einer Schusswaffe und erzwang so die Herausgabe der Tageseinnahmen aus dem Tresor. Nachdem er die Angestellten gefesselt hatte, flüchtete er mit der Beute von mehreren Tausend Franken. Der Täter soll circa 1,80 Meter groß sein, war dunkel gekleidet und trug eine weiße Maske. Er hatte einen schwarzen Rollkoffer dabei.