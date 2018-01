Kanton Zürich Ausnahmezustand am Flughafen Kloten

Kantonspolizei Zürich rät am Donnerstag, 25. Januar, allen Flugreisenden und Besuchern des Flughafens Kloten, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Grund ist die Einreise vieler prominenter Gäste des WEF in Davos, darunter auch US-Präsident Donald Trump.

Die Kantonspolizei Zürich rät am Donnerstag, 25. Januar, allen Flugreisenden und Besuchern des Flughafens Kloten, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Grund ist die Einreise von vielen prominenten Gästen des WEF in Davos, darunter auch US-Präsident Donald Trump. Das dürfte rund um den gesamten Flughafen, so die Kantonspolizei, den Verkehrsfluss in hohem Maße beeinträchtigen, außerdem dürften die Parkmöglichkeiten voraussichtlich rasch erschöpft sein. Deshalb sei allen Flugreisenden empfohlen, öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen.(eba)