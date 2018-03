Kanton Zürich 65 Fahrer waren bei einer Kontrolle zu schnell unterwegs

Der Stadtpolizei Zürich sind bei einer Kontrolle am Sonntagmorgen 65 Fahrer ins Netz gegangen, die schneller als die erlaubten 60 Kilometer pro Stunde gefahren sind. Ein 25-Jähriger war sogar mit Tempo 113 unterwegs.

Bei einer groß angelegten Tempokontrolle der Stadtpolizei Zürich zeigte sich einmal mehr, dass viele Fahrer viel zu schnell unterwegs sind. Laut Polizeiangaben wurde am Sonntagmorgen in Zürich-Altstetten die Geschwindigkeit von 578 motorisierten Fahrern gemessen, davon überschritten 65 Fahrer, das entspricht rund elf Prozent, zu schnell unterwegs. Sie alle kassierten eine Anzeige. Das Tempolimit an der Messstelle lag bei 60 Kilometern pro Stunde. Ein 25-jähriger Mann war sogar mit Tempo 113 unterwegs und ist nun seinen Führerschein los.