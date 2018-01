vor 8 Stunden Eva Baumgartner Kanton Zürich 100 Haushalte melden in einer Woche betrügerische Anrufe

Betrug per Telefon (Spoofing) greift vermehrt um sich. In einer Woche wurden beispielsweise in Zürich von mehr als 100 Haushalten betrügerische Anrufe gemeldet.