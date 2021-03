Rickenbach/Schweiz vor 1 Stunde

Drei Meter in die Tiefe gestürzt und auf dem Dach gelandet: Zwei Personen hatten bei diesem Unfall Glück im Unglück

Am Montag hat eine Autofahrerin in Rickenbach bei Wil (Kanton Thurgau) beim Ausparken die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie und ihre Beifahrerin stürzten daraufhin drei Meter tief in eine Garageneinfahrt. Beide mussten nach dem Unfall mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.