Kanton Thurgau Nur für Abonnenten 22. Januar 2021, 07:30 Uhr

Ausflug ins Risikogebiet: Wie die Schweizer Nachbarn in Frauenfeld mit der Pandemie leben

Ein ganz normaler Tag mitten in der Pandemie: Im Thurgau gelten schärfere Corona-Bestimmungen. An diesem kalten Vormittag ist die Altstadt wie ausgestorben. Während Friseure am Kundenmangel verzweifeln, freuen sich einige Senioren auf ihre Impfung.