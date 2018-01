Kanton Thurgau Polizei findet in Teppich eingewickelte Frauenleiche

Polizei findet in Teppich eingewickelte Frauenleiche

In einem Wald bei Zezikon in der Schweiz ist die Leiche einer Frau gefunden worden.

Polizisten haben bereits am Donnerstag eine Frauenleiche in einem Wald bei Zezikon zwischen Kreuzlingen und Frauenfeld gefunden. Vorausgegangen war der Hinweis eines Passanten. Wie die Kantonspolizei Thurgau heute mitteilte, war die Leiche in einen Teppich eingewickelt. Sie sei zur Untersuchung ins Institut für Rechtsmedizin St. Gallen überführt worden.

Die Identität der Frau steht laut Polizei bislang nicht fest. Es werde ermittelt, wo und wie die Frau gestorben sei. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass die Leiche vor rund einem Monat mit einem Fahrzeug in das Waldstück transportiert wurde.

Die Kantonspolizei sucht nun Zeugen, die vor Weihnachten in dem Wald bei Zezikon Beobachtungen gemacht haben oder die sonstige Hinweise geben können.