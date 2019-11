Kanton Thurgau vor 6 Stunden

Mutmaßlicher syrischer IS-Kämpfer hielt sich monatelang im Kreuzlinger Asylzentrum auf

Der Mann sei inzwischen in Abschiebehaft genommen worden, so die Auskunft der Schweizer Behörden. Zuvor hatte er sich als Flüchtling ausgegeben und war in den Schweizerischen Asylzentren Altstätten und Kreuzlingen untergebracht.