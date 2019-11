Die Rauchsäulen in Kreuzlingen waren von der Nachbarstadt Konstanz aus gut zu erkennen. Auch in einer Konstanzer Facebook-Gruppe ist der Brand thematisiert worden. Laut Auskunft der Kantonspolizei Thurgau handele es sich um einen Brand in einem Betrieb in der Sonnenwiesenstraße, der gegen 11 Uhr gemeldet wurde. Über mögliche Verletzte gebe es noch keine Angaben, so Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Aus Konstanz sei keine Unterstützung angefordert worden.

Die Rauchwolken waren aus Konstanz zu erkennen. | Bild: Sandro Zoller