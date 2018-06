Frau tot in der Wohnung gefunden

Eine 34-jährige ist im Kanton St. Gallen tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.

Eine 34-jährige Frau ist am Mittwoch tot in ihrer Wohnung in der Gemeinde Bronschhofen aufgefunden worden. Wie die St. Galler Kantonspolizei am Donnerstag informierte, müsse nach dem derzeitigen Erkenntnisstand von einem Gewaltverbrechen ausgegangen werden. Der Ehemann der Verstorbenen machte laut Polizei eine Nachbarin auf seine Frau aufmerksam. Die Nachbarin verständigte daraufhin die Rettungskräfte. Die eingetroffenen Rettungssanitäter konnten vor Ort jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine Frau, die sich gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter als Asylbewerberin in der Schweiz aufhielt.

Das Institut für Rechtsmedizin ist eingeschaltet und klärt derzeit die genauen Todesumstände ab. Der 43-jährige Ehemann wurde festgenommen. Bis weitere Ermittlungsergebnisse vorlägen, gelte für ihn die Unschuldsvermutung, so hieß es im Bericht der St. Galler Kantonspolizei.