Kanton Schaffhausen 17. August 2021, 12:00 Uhr

Die Literaturboote legen wieder ab: Vier Autoren stellen ihre Werke vor

Am 29. August starten die Literaturboote an der Bootsanlegestelle beim Schlössli Wörth in Neuhausen am Rheinfall. Eine Fahrt dauert etwa 75 Minuten und führt stromabwärts in Richtung Rheinau. Tickets gibt es im Internet und vor Ort.