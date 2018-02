Kanton Schaffhausen Zwei Autos in der Nacht zu Donnerstag komplett ausgebrannt

Zwei Autos in der Nacht zu Donnerstag komplett ausgebrannt

In der Neutalstraße in Schaffhausen-Herblingen sind zwei Autos komplett abgebrannt. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Franken geschätzt.

In der Nacht zu Donnerstag sind in der Neutalstraße in Schaffhausen-Herblingen zwei Autos komplett abgebrannt. Wie die Kantonspolizei meldet, wurde der Brand eines der zwei Wagen nach Mitternacht gemeldet. Obwohl die Rettungskräfte schnell vor Ort waren, konnten sie das brennende Auto nicht mehr retten. Auch das Übergreifen der Flammen auf ein zweites geparktes Auto war nicht mehr zu verhindern. Bei beiden Wagen entstand Totalschaden, der auf mehrere Zehntausend Franken geschätzt wird. Die Brandursache wird noch ermittelt.