von Sabine Tesche

Der slowUp Schaffhausen-Hegau hat auch in seinem 15 Jahr nichts an Attraktivität verloren. Wichtig ist aber natürlich immer das Wetter, und da hatten die Veranstalter ausgesprochen Glück: Bei idealen Temperaturen fuhren die Teilnehmer die 38 Kilometer lange Strecke in unserer wunderschönen Region ganz nach ihrem eigenen Tempo. In Schaffhausen, Gottmadingen, Ramsen und Gailingen sorgten Vereine und verschiedene Firmen für ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm und kulinarische Leckereien.

Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein