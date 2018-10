von Michael Baas

Der Baselbieter Spezialchemiekonzern Clariant hat eine neue Spitze und verfolgt ehrgeizige Ziele. Am Dienstag hat Ernesto Occhiello die Leitung von Hariolf Kottmann übernommen. Letzterer wechselt an die Spitze des Aufsichtsgremiums. Der 58-jährige Italiener leitete zuletzt das Spezialchemiegeschäft des Clariant-Großaktionärs Saudi Basic Industrie Corporation (sabic). Nun soll er den weiteren Umbau von Clariant zu einem weltweit führenden Spezialchemiekonzern steuern.

Clariant könne einer der drei größten Anbieter von Spezialchemie werden, betonte der aus dem Raum Turin stammende Occhiello am Dienstag an Rande einer außerordentlichen Aktionärsversammlung vor Medien. Zusammen mit sabic, das seit Ende September offiziell 24,99 Prozent der Clariant-Anteile hält, biete sich dem Unternehmen eine neue langfristige Perspektive, betonte Kottmann.

Mit Blick auf die Spannungen zwischen Saudi-Arabien und den USA infolge des verschwundenen Journalisten Khashoggi sagte Occhiello: Sollte es Sanktionen gegen Saudi-Arabien geben, könne das Clariant, aber auch andere betreffen. Spekulationen um einen Aktientausch zwischen sabic und dem ebenfalls saudischen Ölkonzern Aramco kommentierte Occhiello zurückhaltend. Er glaube nicht, dass das Einfluss auf Clariant habe. Auch am Hauptquartier in Pratteln und in Schweizerhalle drohen mit den Umbauplänen keine „negativen Auswirkungen“, teilte der Konzern auf Anfrage weiter mit.

