Kanton Basel Diebe plündern stark gesicherte Schließfächer

Unbekannte Diebe haben in der Filiale der Basler Raiffeisenbank am Aeschenplatz die hochgesicherten Schließfächer des Selbstbedienungs-Safes ausgeräumt. Laut "Aargauer Zeitung" bemerkte ein Kunde das Fehlen von Geld und Wertgegenständen in seinem Tresorfach. Nach Eingang dieser Anzeige habe sich herausgestellt, dass die Täter mehrere Schließfächer geknackt und geplündert haben. Wie hoch der Schaden ist, müsse noch geklärt werden. Auch wie sich die Diebe Zutritt verschafft und die Anlage manipuliert haben, sei noch völlig unklar. (eba)