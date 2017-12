Kanton Basel Das Tötungsdelikt um den Toten auf einer Bank in der Basler Dreirosenanlage scheint aufgeklärt zu sein

Ein 21-jähriger ist als mutmaßlicher Täter im Fall um den Toten auf einer Parkbank in der Basler Dreirosenanlage ermittelt und verhaftet worden.

Der gewaltsame Tod eines 60-jährigen Schweizers, der in der Basler Dreirosenanlage tot auf einer Parkbank aufgefunden wurde, scheint aufgeklärt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der mutmaßliche Täter, ein 21-jähriger, in Basel lebender Mann, festgenommen. Das Mordopfer, so haben die ersten Ermittlungen ergeben, wurde in der Nacht auf Donnerstag in der Parkanlage erstochen. Aufgrund von Hinweisen ermittelte die Polizei den mutmaßlichen Täter und konnte ihn in der Nacht darauf an seinem Wohnort verhaften. Das Tatmotiv wird noch ermittelt.