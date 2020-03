Der Aargauer Regierungsrat Urs Hofmann, Vorsteher des Departements Volkswirtschaft und Inneres, unterzog sich aufgrund gewisser Krankheitssymptome am Montag einem Coronavirus-Test. Dieser verlief positiv. Dies teilte am Dienstag die Kantonsregierung mit. Bereits letzte Woche wurde Michael Leupold, Kommandant der Kantonspolizei positiv getestet. Weitere Verdachtsfälle im Umfeld der Regierung werden derzeit abgeklärt. Urs Hofmann und Michael Leupold befinden sich zuhause in Selbstisolation. Es geht ihnen gesundheitlich den Umständen entsprechend gut.

Kantonsärztin Yvonne Hummel hat eine Liste von Personen erstellt, die sich aufgrund der Kontakte mit Regierungsrat Hofmann für zehn Tage in freiwillige Selbstquarantäne zu begeben haben. Dazu gehören unter anderem Landammann

Markus Dieth und Staatsschreiberin Vincenza Trivigno. Die Regierungstätigkeit wird auf digitalem Weg aufrechterhalten. Der Regierungsrat führt seinen Sitzungen als Telefonkonferenzen durch. Die entsprechende Infrastruktur

wurde vor ein paar Wochen aufgebaut und kann nun aktiviert

werden, teilt die Kantonsregierung in Aarau mit.