Pratteln Tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn A 2

Auf der Autobahn A 2 kam es am Samstagabend kurz nach 18.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, welcher ein Todesopfer forderte.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft wollte eine Person kurz nach der Raststätte „Autogrill“ in Pratteln die Autobahn A 2 in Fahrtrichtung Basel zu Fuss überqueren. Dabei kam es zu einer Frontalkollision zwischen der Person und einem Personenwagen. In der Folge wurde die Person von zwei weiteren Personenwagen erfasst.

Beim Unfall wurde die Person so schwer verletzt, dass sie noch auf der Unfallstelle verstarb. Bei der toten Person handelt es sich gemäß bisherigen Erkenntnissen um eine 65-jährige britische Staatsangehörige.

Zwecks Klärung der genauen Unfallursache und des Unfallhergangs hat die Polizei Basel-Landschaft in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft eine entsprechende Untersuchung eingeleitet. Weitere Abklärungen sind im Gang.

Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten blieb die Autobahn A 2 zwischen der Verzweigung Augst und Pratteln für mehrere Stunden komplett gesperrt.