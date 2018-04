Ormalingen/Kanton Basel-Landschaft Polizei bittet um Hinweise im Vermisstenfall des 75-jährigen Hans Joachim Lückner aus der Schweiz

Die Polizei Basel-Landschaft sucht Hans Joachim Lückner, der seit Dienstagvormittag in Ormalingen vermisst wird.

Vermisst wird seit Dienstag in Ormalingen (Kanton Basel-Landschaft)Hans Joachim Lückner, geboren am 6. November 1942, zirka 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur und kurze, grauweiße Haare.

Als er zuletzt gesehen wurde, trug er ein grün/weiß gestreiftes Poloshirt, hellblaue Trainingshosen mit gelben Längsstreifen und grau/rote Turnschuhe.

Hans Joachim Lückner spricht Hochdeutsch und hat eine sichtbare Verbrennungsnarbe am linken Unterarm.

Der Vermisste verließ am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr seinen Wohnort an der Hemmikerstrasse in Ormalingen und ist seither unauffindbar.

Verschiedene Suchmaßnahmen der Polizei Basel-Landschaft waren bislang erfolglos. Der Vermisste sei psychisch angeschlagen, teilt die Polizei mit.

Personen, welche sachdienliche Angaben über den Aufenthaltsort und Verbleib des Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal in Verbindung zu setzen (Telefon 0041/61 553 35 35).