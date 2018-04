Münchenstein/Kanton Basel-Landschaft Kind stürzt aus dem Fenster eines Wohnhauses acht Meter in die Tiefe

Am Mittwochnachmittag stürzte in Münchenstein (Kanton Basel-Landschaft) ein Kind aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses rund acht Meter in die Tiefe. Der Junge erlitt schwere Verletzungen.

Am späten Mittwochnachmittag kurz vor 16.30 Uhr meldete eine Drittperson der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft, wonach vor einem Gebäude an der Reinacherstasse in Münchenstein ein Kind mit schweren Verletzungen am Boden liegen würde.

Gemäß den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft hielt sich der sechsjährige Knabe am Fenster einer Wohnung im dritten Stock auf. Aus bisher noch ungeklärten Gründen fiel er rund acht Meter in die Tiefe. Beim Sturz zog sich das Kind schwere Verletzungen zu und musste mit der Sanität in ein Spital gebracht werden.

Warum und wie es zum Sturz kam, ist Gegenstand von laufenden Ermittlungen durch die Polizei Basel-Landschaft in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft.

Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale in Liestal (0041/61 553 35 35) zu melden.