Baselland 04. März 2019, 12:27 Uhr

Beim Fasnachtsumzug in Liesberg stirbt ein 40-Jähriger nach einem Sturz vom Umzugswagen

Ein 40-Jähriger ist beim Fasnachtsumzug in Liesberg (Kanton Baselland) von einem Umzugswagen gestürzt. Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort verstarb.