Freiburg Zwei Millionen Euro? Kosten für Gutachten zu Hussein K. laut Staatsanwaltschaft niedriger

Mehrfach wurden die Kosten für die Altersfeststellung von Hussein K. auf zwei Millionen Euro taxiert. Dem widerspricht jetzt die Freiburger Staatsanwaltschaft entschieden.

Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat auf Anfrage des SÜDKURIER klar dementiert, für die Altersbestimmung des wegen Mordes und schwerer Vergewaltigung zu lebenslanger Haftstrafe verurteilten afhganischen Flüchtlings Hussein K. zwei Millionen Euro aufgewendet zu haben. Das war in Medienberichten, unter anderem in „welt online“ von Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen, behauptet worden.

Diese Angabe bezeichnete Oberstaatsanwalt Michael Mächtel als „völlig unrealistisch“. Die Kosten der Altersbestimmung durch schriftliche Gutachten im Ermittlungsverfahren und mündliche Gutachten in der Hauptverhandlung dürften sich dagegen, so Mächtel, „insgesamt auf mehrere tausend Euro, jedoch im unteren fünfstelligen Bereich belaufen.“ Die Rechnungen der Gutachter bezahlt die Staatsanwaltschaft, da sie die Aufträge zur medizinischen und wissenschaftlichen Altersbestimmung erteilt hat. Was abgerechnet werden kann, ist im Zeugen- und Sachverständigen-Entschädigungsgesetz geregelt und unterliegt keiner freien Preisgestaltung.