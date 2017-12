Freiburg Katholischer Priester aus Erzbistum Freiburg unter Untreueverdacht verhaftet

Unter dem Verdacht der Untreue und Bestechlichkeit ist in der Diözese Freiburg ein katholischer Geistlicher verhaftet worden.

Wie das Erzbistum am Mittwoch mitteilte, erstattete es selbst Anzeige gegen den ehemaligen Dekan und Pfarrer. Am Dienstag wurden demnach die Diensträume des Manns durchsucht, am Mittwoch erließ das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl wegen Verdunklungs- und Fluchtgefahr.

Dem Beschuldigten können offenbar Betrügereien im großen Stil zugeordnet werden. Es gebe „starke Anhaltspunkte für Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr, Betrug und Steuerhinterziehung“, erklärte das Bistum. Es werde vermutet, dass der Mann „die vorhandenen Kontrollstrukturen beeinflusst beziehungsweise umgangen hat“.

Der Priester nutzte dies demnach offenbar, „um Scheinrechnungen sowie potenziell unrechtmäßige Honorare für Beratungstätigkeiten zu stellen, Rechnungen für eine eigene Firma weiterzuleiten und begleichen zu lassen, Belege falsch oder gar nicht zuzuordnen sowie persönliche Einrichtungsgegenstände von kirchlichen Stellen bezahlen zu lassen“. Die Schadenshöhe sei noch offen, hieß es.