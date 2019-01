von Simone Lutz

Wenn es gut läuft für Ramon Oswald, dann läuft es so wie im Mai bei den Weintagen in St. Georgen: Am ersten Abend des Weinfestes, es ist schon nach Mitternacht, schlendern Oswald und sein Kollege an den Feiernden vorbei, grüßen freundlich, bitten sie, wegen der Nachbarn langsam zum Ende zu kommen und auszutrinken. Schönen Abend noch! So gehen sie die ganze Straße entlang. Als sie umkehren, sind die meisten aufgestanden und gegangen. „Am Samstag hat geholfen, dass es ein schweres Unwetter gab“, sagt Oswald und lacht.

Blaue Uniform, ein Abzeichen mit dem Wappen der Stadt Freiburg am Arm, Schultermikrofon für den Sprechfunk – von weitem sieht Ramon Oswald aus wie ein Polizist. Ist er aber nicht: Der 42-Jährige leitet seit Oktober vergangenen Jahres den kommunalen Vollzugsdienst. Zuvor hatte der Offenburger zwölf Jahre lang bei der Militärpolizei gearbeitet, anschließend ein Jahr bei der Freiburger Stadtkämmerei, dann im gehobenen Dienst bei der Bußgeldbehörde im Amt für öffentliche Ordnung.

Die Schreibtischarbeit war nicht so seins – schlussendlich hat sie ihm aber bei seinem neuen Job genützt: „Ich weiß jetzt, was wichtig ist für gerichtsfeste Urteile.“ Als im März 2017 die Sicherheitspartnerschaft zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Freiburg und damit auch der Vollzugsdienst wahr wurden, war schnell klar, dass Ramon Oswald der richtige Mann dafür ist.

Der neue Dienst ist politisch umstritten, über seine grundsätzliche Berechtigung wird immer noch debattiert. Oswald hält sich aus solchen Diskussionen raus. Er hat dafür zu sorgen, dass die zwölfköpfige Truppe – eine Verwaltungskraft, elf Außendienstler – funktioniert. Der Vollzugsdienst ist vor allem für Ordnungswidrigkeiten zuständig, er soll Präsenz zeigen und Ansprechpartner sein. „Wie der Schutzmann um die Ecke“, sagt Oswald.

Das heißt: Die Vollzugsdienstleute helfen beispielsweise Touristen, das Münster oder den Schlossberg zu finden, sie kümmern sich um Betrunkene, kontrollieren im Auftrag des Ordnungsamtes Gaststätten, gehen Beschwerden wegen Grillfeuern nach, achten darauf, dass Straßenmusiker ihr Zeitlimit einhalten und Bettler Passanten nicht aggressiv angehen. Hinweise erhalten sie von Ämtern, Schulen, der Polizei, aber auch von Bürgern.

Montags bis samstags und vereinzelt auch sonntags von 9 Uhr bis 21 Uhr sind die Vollzugsdienstleute unterwegs, an den Wochenenden oder vor Feiertagen bis 24 Uhr. Keine Zeit, um für Ruhe auf dem Augustinerplatz oder für ein sicheres Gefühl auf dem Stühlinger Kirchplatz zu sorgen. Und mit zwölf Mann müsse man sowieso haushalten, meint Ramon Oswald.

Sie stellten bisher rund 12 000 Verwarnungen, mündlich oder schriftlich, aus, „wenn es fünf größere Fälle waren, ist es viel“, so Oswald. „Man erfährt unheimlich viel Wertschätzung“, findet Oswald. Aber überzeugen müsse man auch können.