Auf einer Sommerrodelbahn im Allgäu ist ein Mann mit einer Kuh zusammengestoßen. Der 39-Jährige habe am Mittwochabend im bayerischen Immenstadt eine Abfahrt gemacht und sei in einer Kehre mit der ausgebrochenen Kuh zusammengeprallt, teilte die Polizei in Kempten am Donnerstag mit. Die Bergwacht musste den Mann retten, er kam mit Verdacht auf einen Schlüsselbeinbruch ins Krankenhaus.

Wie das Rind auf die Sommerrodelbahn kommen konnte, war unklar. Die Weidezäune seien vor Inbetriebnahme der Rodelbahn vom Betreiber geprüft worden. Unklar war auch, mit welchem der Tiere der 39-Jährige zusammenprallte. Alle Tiere der benachbarten Weiden seien unverletzt. (dpa)