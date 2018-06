09.12.2016 12:09 SK Leutkirch/Allgäu Falschfahrerin stirbt nach schwerem Verkehrsunfall

Eine 87-jährige Falschfahrerin hat am Donnerstagmorgen gegen 4.30 Uhr auf der Autobahn 96 einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren und rund 35 000 Euro Sachschaden entstand. Die Frau ist in der Nacht an den Folgen ihrer Verletzungen in einem Krankenhaus gestorben.