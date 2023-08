2007 wird ein junger Mann aus Ägypten am Barchetsee in der Gemeinde Neunforn im Schweizer Thurgau tot aufgefunden. Kurz vorher war er noch mit Freunden in Schaffhausen etwas trinken. Dann erhielt er einen Anruf. Der kam aus einer Telefonzelle, wie sich später herausstellte. Danach brach er auf. Niemand wusste, wohin er ging. Es war das letzte Mal, dass seine Freunde ihn lebend sahen.

Die Leiche des Mannes gibt Rätsel auf

Seine Leiche wurde mit einem 30 Kilogramm schweren Betonklotz beschwert. Aber nicht nur das: Am Körper waren auch Schusswunden. Außerdem war die Hose des Opfers heruntergezogen, und das Oberteil nach oben geschoben. Der junge Mann war gerade einmal 27 Jahre alt.

Die Ermittlungen der Polizei führen jahrelang ins Nichts. Vor fünf Jahren ändert sich das. Der Cold-Case wird nochmal aufgerollt. Jetzt fast 16 Jahre später erhebt die Staatsanwaltschaft Thurgau Anklage.

Klingt wie das Drehbuch eines Mafia-Films

Ein 62 Jahre alter Schweizer und ein 58 Jahre alter Italiener sollen das Opfer unter falschem Vorwand in ein Waldstück in der Nähe von Frauenfeld gelockt haben. Dort sollen sie dann mehrfach auf den Mann geschossen haben – den letzten Schuss gezielt auf den Kopf. Vom Wald aus hätten sie den jungen Mann dann an den Barchetsee gebracht. Der ist etwa 15 km von dem Waldstück entfernt. Die Ermittler vermuten, dass die beiden mutmaßlichen Täter die Kleidung des Opfers so drapierten, um ihn zu entwürdigen.

Das Motiv?

Was war das Motiv der beiden mutmaßlichen Täter? Dazu gibt es bisher von der Staatsanwaltschaft Thurgau noch keine Aussage. Zur Aufklärung hatte übrigens die Sendung Aktenzeichen XY einen wichtigen Beitrag geleistet. Mehr als 100 Anrufer gingen ein. Durch einen Anrufer konnte geklärt werden, woher der Betonklotz kam. Dieser war wohl das Gegengewicht eines Zeichentisches. Der Besitzer hatte ihn entsorgt. Das half den Polizisten. Durch die Angaben wann und wo der Klotz entsorgt worden war, kamen sie auf die Spur der mutmaßlichen Täter.

Der 62-jährige Schweizer Angeklagte sitzt weiterhin in Haft, der 58-jährige Italiener ist derzeit auf freiem Fuß, nachdem eine Haftbeschwerde gegen seine Untersuchungshaft Erfolg hatte.