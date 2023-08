Seit vielen Jahren ist die beliebte Touristenattraktion am Ufer des Bodensees zwischen Allensbach und Bodman-Ludwigshafen gesperrt. Der Zeitplan zur Eröffnung der Marienschlucht wackelt schon seit Monaten, doch nun ist klar: Vor Ende 2024 wird die beliebte Wanderroute noch nicht zugänglich. Entgegen bisherigen Plänen wird der Einbau der neuen Steganlage weder dieses Jahr noch Anfang 2024 fertig. Dies sei ebenso auf die Brutzeiten der geschützten Fledermäuse, Kolkraben und Wanderfalken zurückzuführen. Der SPD-Landtagsabgeordneten Hans-Peter Storz organisierte eine exklusive Wanderung, bei welcher Alt-Bürgermeister von Bodman-Ludwigshafen Matthias Weckbach einen Einblick in die Arbeiten und Pläne für die Marienschlucht gab. Weckbach ist zwar seit dem 1. Juli kein Bürgermeister mehr, jedoch begleitet er das Projekt Marienschlucht noch bis mindestens zum Jahresende weiter, für welches er in den vergangenen Jahren die Leitung hatte. Unter anderem ging es bei der Wanderung um die Einführung eines sogenannten „Ranger-Systems Light“, den Bau der Steganlange und der neuen Tore mit verschiedenen Sicherheitsvorkehrungen und wieso man überhaupt so viel in der Schlucht verbessern möchte.