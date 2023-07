Das Konstanzer Weinfest hat begonnen! Die Sonne zeigte sich pünktlich zur offiziellen Eröffnung um 18 Uhr. 12 Essenstände und 17 Winzer sorgen für gute Stimmung. Von Mittwoch bis Samstag findet das Fest auf dem Stephansplatz statt.



Weinprinzessin eröffnet das Fest



Wo ein Weinfest ist, da ist die Bodensee-Weinprinzessin natürlich auch am Start. Elin Sophie Arnold aus Hagnau verriet uns, wie sich diese besondere Rolle anfühlt. Eine Krone trägt Bernd Sommer nicht, dafür trägt jeder sein Glas in der Hand. Zum ersten Mal durfte er das Glasdesign entwerfen.



Der Mittwoch ist für die Konstanzer



Traditionell war der erste Festtag eher was für die einheimische Bevölkerung. Es mischten sich aber, begünstigt durch die Ferienzeit in den anderen Bundesländern, zahlreiche Gäste unter die Leute.