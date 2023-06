Fahrgäste eines Linienbusses meldeten am Mittwochabend gegen 21.10 Uhr in Hechingen im Zollernalbkreis, dass sie den Eindruck hätten, ihr Busfahrer sei betrunken. Im Verlauf der Fahndung nach dem Fahrzeug konnten Bus und Busfahrer parkend und ohne Fahrgäste in der Hechinger Fürstenstraße angetroffen werden. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von über zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zudem ist nach Polizeiangaben noch unklar, ob er überhaupt eine erforderliche Fahrerlaubnis hatte.

Ob der 35 Jahre alte Fahrer überhaupt im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Hechingen. Der Mann sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen.