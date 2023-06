Nachdem Silbermond im vergangenen Sommer Wochenende für Wochenende zehntausende Fans im Rahmen ihrer Open Airs begeistert haben, möchten Steff, Thomas, Johannes und Nowi in diesem Jahr direkt an diese wundervollen Konzertabende anknüpfen, teilt die Stadt Balingen in einer Pressemitteilung mit. Die Band Silbermond spielte über den Winter keine Hallentournee, sondern startet direkt mit neuen Songs in den „Auf Auf – Sommer 2023“. Dabei kommt es am 23. Juli auch zum Auftritt beim Marktplatz Open Air in Balingen.

Das Tourmotto haben Silbermond nicht ohne Grund gewählt. Ebenso wie die zugehörige Single sollen die Konzerte Mut machen: „Wir möchten unseren Fans eine Auszeit im Kopf gönnen, schwere Gedanken wegspielen und gemeinsam nach vorne schauen“, erklärt Frontfrau Stefanie Kloß und fährt fort: „Der vergangene Sommer hat uns so unglaublich viel Freude bereitet. Abend für Abend zusammenzukommen, sich in die Augen zu schauen und gemeinsam diese Momente zu teilen. Darauf werden wir nicht wieder jahrelang warten.“

Neben den Hymnen „Symphonie“, „Durch die Nacht“, „Das Beste“, „Irgendwas bleibt“ und „Leichtes Gepäck“ wird es auch neue Songs zu hören geben. Unter anderem „Nie wieder Schlafen“ und „Wenn‘s am schönsten ist“. Es ist also viel los im Hause Silbermond: Das Highlight wird für die Bautzener Band aber sicher die Live-Tour im Sommer.

Silbermond zählen seit ihrem Durchbruch zu den deutschen Top-Acts und haben nach Angaben der Stadt die Entwicklung deutschsprachiger Rock-Musik maßgeblich beeinflusst. Die Hymnen mit Texten aus eigener Feder sind längst Teil des kollektiven musikalischen Gedächtnisses. Silbermond haben während der vergangenen 20 Jahre mehr als sechs Millionen Tonträger verkauft, spielten hunderte ausverkaufte Konzerte und erhielten dutzende Gold- und Platin-Auszeichnungen.

Vorverkauf: Tickets sind erhältlich bei allen bekannten Eventim-Vorverkaufsstellen, unter der Service-Nummer 01806 570070 oder auf http://www.vaddi-concerts.de.