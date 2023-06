Mehreren Strafanzeigen sieht ein 64-Jähriger entgegen, der am Dienstagabend von der Polizei in Gewahrsam genommen werden musste. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der alkoholisierte Mann gegen 21.30 Uhr in einer Klinik in der Tübinger Straße derart renitent und aggressiv, dass die Polizei verständigt wurde. Dabei soll er nach Polizeiangaben eine Krankenschwester bedroht und einen Pfleger geschlagen haben.

Der 64-Jährige war zuvor in das Krankenhaus eingeliefert worden. Bereits zu diesem Zeitpunkt soll er einen anderen Klinikmitarbeiter geschlagen haben. Auch nach dem Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten beruhigte sich der Mann nicht. Vielmehr beleidigte und bedrohte er auch die Einsatzkräfte, weshalb er in Gewahrsam genommen werden und die Nacht in einer Zelle verbringen musste.