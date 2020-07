Wald vor 6 Stunden

Zwei Kästen Bier für 40 Lastzüge Schotter und Humus: So machten die Mitglieder des TSV Wald aus einem Schuttplatz eine Festwiese

Die Festwiese in der Dorfmitte von Wald gehörte einst als Herrenweiher zur historischen Klosterweiheranlage. Später wurde die Fläche als Schuttplatz genutzt. Als der TSV Wald sein 50-jähriges Bestehen feiern wollte, mangelte es an Platz für ein Festzelt. Also krempelten die Mitglieder die Ärmel hoch und machten 1973 aus dem Schuttplatz eine Festwiese. Hier wird seit 1990 jährlich auch das zweitägige Dorffest gefeiert.