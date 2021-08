Wald vor 16 Stunden

Werner und Evi Müller aus Wald starten private Hilfsaktion für Flutopfer

Spenden gehen an die Betroffenen der Flutkatastrophe im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Gespendet wurden Schaufeln, Besen, Eimer, Gummistiefel und vieles mehr. Eines Spedition in Haigerloch transportiert die Sachen in das betroffene Gebiet.