„Was ist Kunst?“ – Vortrag und Diskussion in der Galerie Kunstkonvent in Ruhestetten

Der Künstler Günter Beier diskutiert am Sonntag mit dem Publikum in der Galerie die Frage nach der Kunst. Zugleich sind auf dem Gelände von „Neue Kunst am Ried“ neue Objekte zu sehen.