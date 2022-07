Wald - Endlich, nach zwei Jahren coronabedingter Festpause, ist es wieder soweit. Die Vereinsgemeinschaft Wald, die mitwirkenden Vereine und die Gemeinde veranstalten am Samstag, 23. Juli, und Sonntag, 24. Juli, das 31.Walder Dorffest auf der Festwiese in der Walder Ortsmitte. Joachim Grüner, Bürgermeister und Schirmherr des Dorffestes, sagt: „Das Dorffest zeichnet sich dadurch aus, dass Vereine aller Teilorte mitmachen und so das Fest ein richtiges Highlight im Veranstaltungskalender ist. Die Vereinsgemeinschaft leistet hier enorme Arbeit und bündelt alle Kräfte. Ein richtiges Stück Lebensqualität für alle Bürgerinnen und Bürger von Wald.“

Bereits bei der Eröffnung des Dorffestes am Samstag, 23. Juli, geht es sportlich hoch her. Der Turn- und Sportverein TSV 1924 Wald richtet um 18.30 Uhr einen Wettkampf aus. Um 19.30 Uhr eröffnet Schirmherr Joachim Grüner das erste Dorffest seit seiner Amtseinsetzung 2020 als Bürgermeister der Gemeinde Wald mit dem traditionellen Fassanstich.

Sommerparty & Gauditurnier

Nach dem Fassanstich werden die Sieger des Wettkampfes gekürt. Ab 20 Uhr legt „DJ kaufe“ (Jürgen Kaufmann) die Platten zur „Sommerparty“ mit Tanz und Unterhaltung auf. „DJ kaufe“ verspricht: „Ich freue mich schon auf unsere Sommerparty am Samstag beim Walder Dorffest und werde dazu tolle Partymusik mitbringen. Die Gäste erwartet eine bunte Mischung aus verschiedenen Musikrichtungen, so dass für alle etwas dabei sein wird. Und natürlich werden auch Musikwünsche erfüllt!“ Die großen Tanzmädels des TSV Wald führen um 20.45 Uhr einen gewohnt mitreißenden Tanz auf. Nach Einbruch der Dämmerung, etwa gegen 21.30 Uhr, zieht der Kinder-Fackelumzug unter musikalischer Begleitung um den Klosterweiher. Die Fackeln dafür sind bei der Freiwilligen Feuerwehr erhältlich.

Der Sonntag, 24. Juli, startet von 11 Uhr bis 13.30 Uhr mit einem Frühschoppenkonzert des Musikvereins Wald. In diesem Jahr richtet die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Wald das beliebte Gauditurnier ab 14.30 Uhr mit lustigen Spielen aus. Gegen 16 Uhr haben die kleinen Tanzmädels des TSV Wald ihren großen Auftritt. Um16.30 Uhr werden die Sieger des Gauditurniers geehrt. Ab 17 Uhr bis etwa 19 Uhr klingt das Dorffest musikalisch aus.

Großes Kinderprogramm

Das Walder Dorffest ist ein Fest für die ganze Familie, bei dem alle Generationen unterhalten werden. Zur Familienfreundlichkeit trägt das umfangreiche Kinderprogramm mit der Riesen-Hüpfburg-Rutsche am Sonntag bei, die von der DRK Bereitschaft Walbertsweiler betreut wird, und das Kinderschminken am Samstag vom Verein zur Brauchtumspflege (VzB) Walbertsweiler.

Heimfahrdienst am Samstag

Die Vereine sorgen an beiden Tagen für das leibliche Wohl der Besucher. Selbstverständlich stehen beim Angelsportverein Wald Fischspezialitäten auf der Speisekarte. Das Bücherei-Team und der Narrenverein Auenbachteufel Sentenhart servieren erfrischende Cocktails. Kulinarisch bietet das Dorffest ein breites Spektrum von Kaffee und Kuchen über Eis, Bierspezialitäten und Most, bis hin zu selbstgemachten Likören und Bowlen. Es gibt Flädlesuppe, Waffeln, Burger und weitere Speisen. Geschicklichkeitsspiele, Nagelbalken und Schießbude sorgen für Kurzweil. Für die Sicherheit und den Sanitätsdienst der Besucher ist der Malteser Hilfsdienst zuständig. Die CDU Ortsgruppe Wald bietet am Samstag einen Heimfahrdienst an.