Die Werbung hat sich gelohnt, fünf neue Kräfte verstärken die Mannschaft. Das Führungsteam um Florian Brucker in der Hauptversammlung neu gewählt.

Die Freiwillige Feuerwehr der Abteilung Wald kann sich über kräftigen Zulauf freuen. Insgesamt konnte Abteilungs-Kommandant Florian Brucker fünf neue Kräfte per Handschlag in die Wehr aufnehmen. Sie konnten durch eine öffentliche Übung am Sportplatz