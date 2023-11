Ein fester Termin im Veranstaltungskalender des Vereins zur Brauchtumspflege (VzB) Walbertsweiler ist alljährlich das traditionelle Kesselfleischessen Mitte November im Dorfgemeinschaftshaus Walbertsweiler. Das Kesselfleisch wird traditionell unmittelbar nach der Schlachtung in einem Kessel zubereitet.

Alexander Halmer ist in Walbertsweiler aufgewachsen und wohnt mittlerweile in Buchheim. Er freut sich alljährlich auf das Kesselfleischessen in seinem Heimatdorf. Der Andrang ist groß, sämtliche Tische im Dorfgemeinschaftshaus und im Foyer sind besetzt und vor der Ausgabe des frischgekochten Schweinebauches, Sauerkraut, Kränzle, Leber, Siedfleisch und frischem Bauernbrot bildet sich eine lange Warteschlange. Beim Blick über die Tischreihen fällt auf, dass die Veranstaltung nicht nur Freunde des deftigen Herbstessens aus Wald anzieht, sondern auch aus dem Umland, wie Josef und Hannelore Freudenmann aus Pfullendorf. „Weil‘s so gut ist“, ist auch Josef Brütsch aus Sauldorf jedes Jahr dabei. Dazu teilen sich viele Gäste noch einen Krug Most.

Bereits am Samstag, 16. Dezember findet die nächste Veranstaltung mit Beteiligung des VzB‘s statt. Der Weihnachtshock von 17 bis 22 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Walbertsweiler wird vom VzB, dem Narrenverein Brückeler, dem Fußballverein Walbertsweiler-Rengetsweiler und dem Hundesportverein Wald veranstaltet. Es gibt Glühwein, Essen, Dinnetle, Waffeln und musikalische Unterhaltung.