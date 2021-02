„Kloster Wald muss man erleben“, lautete an Informationstagen die Devise. Wegen Corona aber waren in diesem Jahr keine Präsenzveranstaltungen möglich, informiert die die Heimschule Kloster Wald über ihren virtuellen Tag der offenen Tür vor einigen Tagen. Der Aufwand war enorm, denn Live-Veranstaltungen stellen hohe Anforderungen an die Technik, die dem Ansturm von weit über 200 Gästen standhielt und zum Erfolg des virtuellen Informationstages beitrug.

Digitalisierung der Schule auf einem hohen Niveau

Schulleiter Hartwig Hils begrüßte zusammen mit Internatsleiterin Rita Schmid und Werkstattleiterin Diana Kempf alle interessierten Schülerinnen und Eltern per Videoschalte. Er betonte, dass an der Schule Bildung ganzheitlich gesehen werde, denn neben dem Schulstoff spielten Kunst, Musik und Theater eine große Rolle. In Wald hätten die Schülerinnen dafür Zeit, da die Nachmittage bis zur 9. Klasse, dem Beginn der parallelen Berufsausbildungen, unterrichtsfrei seien. Hils erklärte, was es im 21. Jahrhundert bedeutet, eine christliche Schultradition zu pflegen und unterstrich die Vorteile einer Mädchenschule. Ziel sei es, Mädchen zu stärken und sie dabei zu unterstützen, selbstständige und unabhängige Frauen zu werden. Durch die Ausstattung mit Computerräumen und Leihgeräten, mit Beamern und Objektkameras sowie kostenfreier Software ist die Schule gerüstet für Fernunterricht und digitale Zusatzangebote.

Bereiche der Schule vorgestellt

In der dreistündigen Infoveranstaltung per Zoom war so einiges geboten: Fünft- und Sechstklässlerinnen erzählten in einem Live-Interview Vize-Chefin Ingrid Langer aus dem Schulalltag. Per Tablet führten Schülerinnen unter Anleitung von Monika Auer aus der 10. Klasse durch das Gebäude. Internatsleiterin Rita Schmid und ihre Stellvertreterin Sophie Genth stellten das Internat vor, Hortleiterin Ilona Raible-Stephan präsentierte das Betreuungsangebot, Barbara Steiner, Leiterin der vierten Grundschulklasse, sprach über ihr Angebot. Was es bedeutet, in Wald die Ausbildung zur Maßschneiderin, Schreinerin oder Holzbildhauerin zu durchlaufen, erklärten Diana Kempf zusammen mit ihren Meisterinnen und Meister der Lehrwerkstätten.

Terminvereinbarungen für Beratungsgespräche möglich

Die wichtigsten Ergebnisse des Informationstages stehen auf der Homepage der Schule: www.heimschule-kloster-wald.de. Wer den Tag verpasst hat, kann bis Ende Februar Beratungstermine per Video oder persönlich vereinbaren: E-Mail schule@heimschule-kloster-wald.de oder Tel. 0 75 78/18 81 14. Die Vorstellungstermine für zukünftige Schülerinnen finden Ende Februar statt.