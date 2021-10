Ein 24-Jähriger hörte am vergangenen Freitag gegen 22.10 Uhr in seiner Reifenwerkstatt in der Hohenzollernstraße in Wald ein zischendes Geräusch. Als er das Garagentor öffnet, sieht er nach Polizeiangaben einen vermummten Mann, der gerade dabei ist, die Reifen an einem Fahrzeug aufzuschlitzen.

Dem 24-Jährigen gelingt es zuerst, den Vermummten festzuhalten. Als plötzlich zwei weitere vermummte Männer hinzukamen, forderten diese ihn auf, unter vorzeigen eines Messers, den fixierten Täter loszulassen. Nachdem der 24-Jährige dieser Aufforderung nachkam, flüchteten die drei Männer unerkannt zu Fuß in Richtung Hippetsweiler, wie es im Polizeibericht weiter heißt.