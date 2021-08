von Sandra Häusler

Nach den Lockerungen der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg nimmt das Veranstaltungskarussell in Wald wieder Fahrt auf und bietet einen bunten Reigen.

27. August, Fußballverein Walbertsweiler-Rengetsweiler

Der Fußballverein Walbertsweiler-Rengetsweiler (FV WaRe) feiert am heutigen Freitag, 27. August und Samstag, 28. August sein 25-jähriges Jubiläum auf dem Rengetsweiler Sportgelände.

Der Fußballverein Walbertsweiler-Rengetsweiler FV WaRe feiert am 27. und. 28. August sein 25-jähriges Jubiläum auf dem Rengetsweiler Sportgelände. Im Bild (von links) Peter Greß, Vorsitzender 1996, Gründungsmitglied Fidelis Krall, Michael Speh, stellvertretender Vorsitzender SV Rengetsweiler, Michael Droxner, Vorsitzender Jugend, Alexander Fox, Vorsitzender Finanzen, und Stefan Groganz, Vorsitzender Sport. | Bild: Sandra Häusler

29. August, Literaturnetzwerk

„Neues vom Marienland“, eine Lesung von Frauen aus Oberschwaben findet am Sonntag, 29. August, 16 Uhr, auf dem ehemaligen Nonnenfriedhof zwischen Pfarrheim und Pfarrkirche St. Bernhard statt. Es ist eine Veranstaltung des Literaturnetzwerkes Oberschwaben aus der Reihe „Literatur bei Hofe, Biographisches von schreibenden Frauen in Oberschwaben“ in Kooperation mit der Bücherei Wald. Die Veranstaltungsreihe ist gefördert im Impulsprogramm „Kunst trotz Abstand“ des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. Die Veranstaltung findet nur bei guter Witterung statt. Der Eintritt ist frei. Anmeldung vorab bei www.lio-netzwerk.org oder in der Bücherei.

Fiona Skuppin aus Bad Saulgau ist die jüngste Autorin, die bei der Veranstaltung „Neues aus dem Marienland“ am 29. August in Wald biographische Texte vorträgt. | Bild: Johannes Angele

11. September, 1. Walder Flohmarkt

Am Samstag, 11. September initiiert das Flohmarktteam Wald von 10 bis 17 Uhr den 1. Walder Flohmarkt rund um die Zehn-Dörfer-Halle mit Kinder-Teppichflohmarkt. Der Erlös soll für einen guten Zweck in der Gemeinde verwendet werden. Die Kosten für drei Meter Stand betragen 10 Euro, für eine Biertischgarnitur, die die Veranstalter stellen kommen weitere 3 Euro hinzu. Anmeldung über Telefonnummer 0 75 78/9 21 72 67, oder E-Mail an flohmarkt-wald@web.de.

Wald Dem Männerchor „Sängerkranz“ Glasthütte-Kappel fehlen Sänger Das könnte Sie auch interessieren

18. September, 24. Walder Herbstmarkt

Die Gemeinde Wald und 60 Marktbeschicker bieten am Samstag, 18. September von 9 bis 17 Uhr beim 24. Walder Herbstmarkt am auf dem Festplatz in der Walder Dorfmitte eine vielfältige Auswahl an Produkten an.

Der Walder Herbstmarkt am Samstag, 18. September erfreut nicht nur die Marktbesucher mit seinem vielfältigen Angebot, sondern ist auch ein beliebter Treffpunkt. | Bild: Sandra Häusler

26. September, Picknick-und Rucksack-Frühschoppenkonzert des Musikvereins Wald

Nur bei guter Witterung findet das Picknick-und Rucksack-Frühschoppenkonzert des Musikvereins Wald am 26. September, von 10.30 bis 12.30 Uhr an der Tanzlinde auf der Festwiese in Wald statt. Verpflegung, sowie Picknick-Decke oder Sitzgelegenheiten sind selbst mitzubringen. Der Musikverein sorgt für die musikalische Unterhaltung.

Der Musikverein Wald unter der Leitung von Jürgen Schatz spielt am Sonntag, 26. September, von 10.30 bis 12.30 Uhr bei guter Witterung auf der Festwiese ein Picknick-und Rucksack-Frühschoppenkonzert. Verpflegung sowie Picknick-Decke oder Sitzgelegenheit müssen selbst mitgebracht werden. | Bild: Hans Grolik

26. September, 12. Walder Volkslauf

Der 12. Walder Volkslauf, der beliebte Laufevent des Turn-und Sportvereins 1924 Wald, startet am Sonntag, 26.September ab 12 Uhr an der Zehn-Dörfer-Halle. Ab 13.30 Uhr startet der Bambinilauf, gefolgt von den Schülerläufen, Haupt-und Jedermannlauf sowie Nordic Walking/Walkinglauf. Alle Informationen, Anmeldung sowie Streckenverlauf sind im Internet unter www.walder-volkslauf.de zu finden.

Der Walder Volkslauf ist ein beliebter Laufevent in der Region. Am Sonntag, 26. September starten dort wieder viele Läufer von Klein bis Groß. | Bild: Sandra Häusler

2. Oktober: Schwäbische Comedy

Schwäbische Comedy mit der Saubach-Kome.de bietet der Verein zur Brauchtumspflege (VzB) Walbertsweiler am Samstag, 2. Oktober um 20 Uhr in der Walder Zehn-Dörfer-Halle. Mit geradezu kindlicher Freude karikiert die Saubachkome.de die kleinen Verrücktheiten und die bisweilen großen Eigenarten ihrer südwestlichen Landsleute. Einlass ist um 19 Uhr. Karten (Abendkasse 17 Euro/Vorverkauf 16 Euro) können vorab über vzb-walbertsweiler@web.de oder Mobil 0 15 25/9 02 96 26 (auch WhatsApp) angefordert werden.

Schwäbische Comedy ist am 2. Oktober, um 20 Uhr mit der „Saubach Kome.de“ in der Walder Zehn-Dörfer-Halle geboten. Veranstalter ist der Verein zur Brauchtumspflege Walbertsweiler. | Bild: C&K Photography