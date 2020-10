von Sandra Häusler

Die dunklere Jahreszeit, die nun naht, bietet auch ein besonderes Atmosphäre. Von November bis Februar gibt es an Freitagabenden von 19 bis 21 Uhr im Walder Rathaus auf Wunsch erstmals „Candle-Light-Trauungen“, die individuell gestaltet werden können. „Wir brauchen die entsprechende Dunkelheit“, begründen dies die Walder Standesbeamten Judith Nipp (31 Jahre) und Peter Lotzer (50). Das Trauzimmer im zweiten Obergeschoss wird dazu in stimmungsvolles Kerzenlicht getaucht, und auch das Treppenhaus des historischen Gebäudes wird mit Kerzen beleuchtet.

Deutlich weniger Eheschließungen

„Gerade in Zeiten von Corona, wo man nicht so schön feiern kann, wie man eigentlich will“, so Judith Nipp, wollen die Walder Standesbeamten eine besondere Stimmung für die Paare schaffen. 2020 verzeichnen das Standesamt mit bislang neun Eheschließungen deutlich weniger Eheschließungen als in Vorjahren. Der jährliche Durchschnitt liegt bei 15 bis 20 standesamtlichen Trauungen. „Es ist wahrscheinlich, dass in Coronazeiten das eine oder andere Paar für sich entschieden hat, erst kommendes Jahr standesamtlich zu heiraten“, folgert Peter Lotzer daraus.

Verschiebung kann Nachteilig sein

Er gibt zu bedenken, dass man sich gut überlegen müsse, eine standesamtliche Trauung zu verschieben, weil diese auch rechtliche Konsequenzen mit sich bringe, beim Erbrecht-, Steuerrecht und Versorgungsrecht. Die Walder Standesbeamten raten, am Termin der standesamtlichen Trauung festzuhalten und eventuell lediglich das Fest der kirchlichen Trauung wegen der Corona-Pandemie zu verlegen.

Zwölf oder 20 Personen möglich

Im Trauzimmer im zweiten Obergeschoss können nach derzeitigem Stand zwölf Personen inklusiv Brautpaar feiern, im Sitzungssaal im Erdgeschoss ist die Gesamtzahl auf maximal 20 Personen beschränkt. Auf die Idee mit den Candle-Light-Trauungen sind Lotzer und Nipp im Gespräch und Austausch mit anderen Standesbeamten gekommen. Auch Paare von außerhalb können dieses Angebot nutzen, müssen jedoch die Anmeldung der Eheschließung bei ihrem zuständigen Wohnsitzstandesamt vornehmen. Ab November darf auch Bürgermeister Joachim Grüner als Eheschließungsstandesbeamter standesamtlich trauen.

Die Eheschließung in Coronazeiten erfordere einfach mehr Einfallsreichtum und Flexibilität. „Einmal waren per Skype Angehörige aus Mexiko zugeschaltet. Das war ganz spannend“, berichtet Lotzer.