Das Corona-Bürgertestzentrum bietet zunächst Antigen-Schnelltests an, eine Erweiterung des Angebots mit PCR-Tests ist geplant. Das geschultes Team der Fahrschule Schilf führt die Tests durch. Bei der Impfaktion im Feuerwehrhaus in Wald sind alle Termine bereits ausgebucht. Es soll einen weiteren Termin geben. Auch in Illmensee sind alle Termine schon weg.

Ab Donnerstag, 25. November können sich Bürger in der Gemeinde Wald mit einem Antigen-Schnelltest testen lassen und müssen dafür nicht mehr in die Nachbarstädte fahren. Die Fahrschule Schilf GmbH hat in ihren Räumlichkeiten Geißwiesen 3 in Wald ein