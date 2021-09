von Sandra Häusler

Sie hatten so auf gutes Wetter gehofft und wurden belohnt. Am Sonntag holte der Musikverein Wald sein Picknick-und Rucksackkonzert nach. Den ersten Termin im Juli hatte der Verein wetterbedingt absagen müssen. Dem Wind und den Wolken am Himmel zum Trotz musizierten die rund 30 Musiker vor und auf dem Tanzlindenpodest auf der Walder Festwiese.

Nach und nach kamen die Zuhörer zum Picknick-und Rucksackkonzert des Musikvereins Wald auf die Walder Festwiese. | Bild: Sandra Häusler

„Wir lieben Blasmusik“ macht den Anfang

Zu den ersten Zuhörern gehörten Andrea Bogner-Unden, Manfred Illing sowie Joachim und Stefanie Grüner. „Was für eine Begrüßung für uns. Wir nehmen das ganz persönlich“, freuten sich zwei Schwestern, die auf dem Jakobsweg vorbeikamen. „Endlich dürfen wir wieder“, stellte auch Dirigent Jürgen Schatz fest und unterstrich dies mit dem ersten Titel „Wir lieben Blasmusik“ von den Fegerländern. Dem Marsch „Salemonia“ folgte die Polka „Wir sind wir“, bevor mit dem Medley „Rock it!“ die Festwiese mit Rock-und Popmusik „gerockt wurde.

Gemütlich machten es sich (von links) Margret Hübschle, Rudolf Brigel, Christa und Fidelis Krall, Anton Hübschle (verdeckt) sowie Werner und Evelyn Müller beim Picknick- und Rucksackkonzert des Musikvereins Wald. | Bild: Sandra Häusler

„Ich finde die Idee des Picknick-und Rucksackkonzertes ganz toll“, schwang Andrea Bogner-Unden im Rhythmus mit. Es sei eine tolle Gelegenheit mal wieder zu musizieren und dafür biete sich solch ein Freiluftkonzert an. So richtig gemütlich machten es sich Anton und Margret Hübschle, Rudolf Brigel, Werner und Evelyn Müller und Christa und Fidelis Krall an der Picknickgarnitur. Der kleine Picknicktisch war bog sich unter den Leckereien für ein stattliches Frühstück. „Es ist mal wieder richtig schön eine Blaskapelle zu hören“, genoss Siegfried Benkler aus Riedetsweiler das Konzert. Nach und nach strömten mehr Zuhörer zur Dorfmitte, einige breiteten sogar ihre Picknickdecke auf der noch nachtregennassen Festwiese aus oder brachten Sitzmöglichkeiten mit.

Auch Solisten des Vereins zeigen ihr Können

„Wenn wir alle gut zusammenhalten bleibt es auch bis 12.30 Uhr trocken“, war Dirigent Jürgen Schatz zuversichtlich. Die Musiker genossen es sichtlich, mal wieder in großer Besetzung für Zuhörer zu spielen, mit der Polka „Von der Seele“ spielten sie buchstäblich aus der Seele und mit der Polka „Augenblicke“ genossen sie diese Momente. Bei einer Solorunde zeigten Solisten des Musikvereins ihr musikalisches Können.